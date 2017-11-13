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Ссора в ночоном клубе в американской Атланте переросла в стрельбу

Происшествия

Двое погибших

Атланта, США, 13 ноября 2017, 16:43 — REGNUM  В американском городе Атланта в результате стрельбы на концерте в ночном клубе погибли два человека. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает Fox News.

Сообщается, что что инцидент произошел в клубе Underground Atlanta в ночь на 13 ноября. Среди посетителей клуба возникла ссора, и один из мужчин открыл огонь по своим оппонентам.

Один из участников ссоры скончался на месте, второй — чуть позже в госпитале. Двое случайно оказавшихся рядом людей получили ранения.

Стрелявший скрылся с места преступления. Полиция ведет его поиски.

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