Ссора в ночоном клубе в американской Атланте переросла в стрельбу

Атланта, США, , 16:43 — REGNUM В американском городе Атланта в результате стрельбы на концерте в ночном клубе погибли два человека. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает Fox News.

Сообщается, что что инцидент произошел в клубе Underground Atlanta в ночь на 13 ноября. Среди посетителей клуба возникла ссора, и один из мужчин открыл огонь по своим оппонентам.

Один из участников ссоры скончался на месте, второй — чуть позже в госпитале. Двое случайно оказавшихся рядом людей получили ранения.

Стрелявший скрылся с места преступления. Полиция ведет его поиски.