Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака превысило 370 человек

Тегеран, , 16:45 — REGNUM В результате землетрясения на границе между Ираком и Ираном погибло 372 человека и еще более шести тысяч пострадали, передает 13 ноября государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

Наибольшие разрушения произошли в округе Саре-Поле-Зохаб.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на телеканал Press TV сообщало, что число жертв землетрясения достигло 328 человек.

Наибольшие разрушения и число жертв зафиксированы в провинции Илам и Керманшах. На западе Ирана землетрясение оставило без крова 70 тыс. человек.

Читайте также: В результате землетрясения в Иране 70 тыс. человек лишились жилья

Напомним, 12 ноября на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков находился в 32 км от иракского города Халабаджа на глубине 10 км.

Читайте также: Путин выразил соболезнования лидерам Ирана и Ирака после землетрясения

Президент России Владимир Путин в связи с трагедией выразил соболезнования главе Ирана ХасануРухани и лидеру Ирака Фуаду Маасуму.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Иране возросло до 328

Читайте развитие сюжета: МЧС РФ может оказать помощь пострадавшим от землетрясения Ираку и Ирану