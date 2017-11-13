Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака превысило 370 человек

Тегеран, 13 ноября 2017, 16:45 — REGNUM В результате землетрясения на границе между Ираком и Ираном погибло 372 человека и еще более шести тысяч пострадали, передает 13 ноября государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
Наибольшие разрушения произошли в округе Саре-Поле-Зохаб.
Ранее ИА REGNUM со ссылкой на телеканал Press TV сообщало, что число жертв землетрясения достигло 328 человек.
Наибольшие разрушения и число жертв зафиксированы в провинции Илам и Керманшах. На западе Ирана землетрясение оставило без крова 70 тыс. человек.
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Напомним, 12 ноября на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков находился в 32 км от иракского города Халабаджа на глубине 10 км.
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Президент России Владимир Путин в связи с трагедией выразил соболезнования главе Ирана ХасануРухани и лидеру Ирака Фуаду Маасуму.
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