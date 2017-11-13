В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу о пытках в ИК-2

Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего заместителя начальника «Исправительной колонии №2» (ИК-2) в превышении должностных полномочий с применением насилия. Он приговорён к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Также были осуждены пять лиц из так называемого «актива» колонии, которые были признаны виновными в истязаниях в отношении других заключённых колонии, с применением пыток. В зависимости от степени участия в преступлениях они получили сроки от четырёх до пяти лет и трёх месяцев.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что бывший служащий также лишён специального звания «подполковник внутренней службы» и не сможет в течение трёх лет занимать посты на государственной службе. Более того в пользу потерпевшего заключённого с двух «активистов» взыскано 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, преступления произошли в период с января 2012 года по ноябрь 2013 года. Будучи заместителем начальника ИК-2 подсудимый давал указания членам «актива» колонии на совершение противоправных действий в отношении других заключённых колонии. При этом сами действия записывались «активистами» на сотовые телефоны «для отчёта».

Факты противоправных действий вскрылись после того, как записи попали в интернет, а затем в средства массовой информации. По данному факту была организована доследственная проверка по итогам которой было возбуждено уголовное дело.

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