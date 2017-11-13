Понедельник, 13 Ноября 2017 года
16:18:45 МСК

Бастрыкин взял под личный контроль дела о врачебных ошибках

Происшествия

Во время родов ребенок получил тяжкий вред здоровью, а мать умерла через несколько дней

Москва, 13 ноября 2017, 16:02 — REGNUM  Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль два уголовных дела, связанных со смертью женщины во время родов и причинением тяжкого вреда здоровью её наворожённой девочке, сообщила 13 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в мае 2017 года в одном из роддомов Санкт-Петербурга из-за врачебной ошибки, допущенной во время родов, здоровью новорожденного ребенка был причинен тяжкий вред. Мать новорожденной была госпитализирована и скончалась через несколько дней.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Барыкин также поручил центральному аппарату СК проконтролировать ход доследственной проверки по факту причинения двухнедельной девочке ожогов третей степени в одной из больниц Нижегородской области.

Читайте также: Две роженицы умерли после операций в роддоме Ставрополя

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Следственный комитет Ставропольского края приступил к проверкам по факту гибели двух женщин в роддоме в Ставрополе. 5 марта 2017 года 30-летней женщине сделали операцию кесарево сечения, с помощью которой родилась девочка. Через шесть дней женщина умерла.

1 марта 2017 года 35-летняя женщина родила ребенка с помощью вакуум-экстраии плода. Мать ребенка была госпитализирована, но через 10 дней умерла.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Врачебные ошибки

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить