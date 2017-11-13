Бастрыкин взял под личный контроль дела о врачебных ошибках

Москва, 13 ноября 2017, 16:02 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль два уголовных дела, связанных со смертью женщины во время родов и причинением тяжкого вреда здоровью её наворожённой девочке, сообщила 13 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, в мае 2017 года в одном из роддомов Санкт-Петербурга из-за врачебной ошибки, допущенной во время родов, здоровью новорожденного ребенка был причинен тяжкий вред. Мать новорожденной была госпитализирована и скончалась через несколько дней.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
Барыкин также поручил центральному аппарату СК проконтролировать ход доследственной проверки по факту причинения двухнедельной девочке ожогов третей степени в одной из больниц Нижегородской области.
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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Следственный комитет Ставропольского края приступил к проверкам по факту гибели двух женщин в роддоме в Ставрополе. 5 марта 2017 года 30-летней женщине сделали операцию кесарево сечения, с помощью которой родилась девочка. Через шесть дней женщина умерла.
1 марта 2017 года 35-летняя женщина родила ребенка с помощью вакуум-экстраии плода. Мать ребенка была госпитализирована, но через 10 дней умерла.