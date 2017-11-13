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Житель Украины пытался ввезти в РФ партию улиток без документов

Происшествия

Инспектор оформил возврат груза

Белгород, 13 ноября 2017, 15:52 — REGNUM  Житель Украины пытался ввести в Белгородскую область партию виноградных улиток без документов, сообщает 13 ноября пресс-служба Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по региону.

Отмечается, что житель Запорожской области спрятал партию улиток в пластиковые бутылки. По его словам, моллюсков его попросили передать знакомым, при этом никаких ветеринарных сопроводительных документов у него не было.

«Инспектор Управления Россельхознадзора по Белгородской области оформил возврат груза», — говорится в сообщении.

Напомним, виноградных улиток разводят искусственно, их мясо является питательным диетическим продуктом, так как оно не содержит жиров и холестерина и содержит большое количества белка, а также витамины В6, В12, магний, кальций и железо.

Однако они являются также опасными вредителями, наносящими серьезный ущерб сельскому хозяйству. Моллюски объедают листья винограда, делая растение неспособным к фотосинтезу, и таким образом губят его. Поэтому ввоз виноградных улиток в некоторые страны запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Псковской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешили сбор виноградных улиток в промышленных целях.

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