В Саранске начала доследственная проверка по факту обрушения новостройки

Саранск, 13 ноября 2017, 15:44 — REGNUM СК РФ начал доследственную проверку по факту обрушения лестничного марша в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске.
Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в результате обрушения лестничного марша с десятого по первый этаж погибли два человека.
В настоящее время продолжается разбор завалов, после которого следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Ббудут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе имело ли место нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.
Точное количество погибших и пострадавших еще будет уточнятся.
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение лестничных маршей в саранской новостройке произошло днем 13 ноября.
На место происшествия прибыли все службы экстренного реагирования. Начат разбор завалов, под которыми могут находиться люди.