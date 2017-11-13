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В Саранске начала доследственная проверка по факту обрушения новостройки

Происшествия

Под завалами ищут погибших и раненых

Саранск, 13 ноября 2017, 15:44 — REGNUM  СК РФ начал доследственную проверку по факту обрушения лестничного марша в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в результате обрушения лестничного марша с десятого по первый этаж погибли два человека.

В настоящее время продолжается разбор завалов, после которого следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Ббудут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе имело ли место нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.

Точное количество погибших и пострадавших еще будет уточнятся.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение лестничных маршей в саранской новостройке произошло днем 13 ноября.

На место происшествия прибыли все службы экстренного реагирования. Начат разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

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Обрушения зданий

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