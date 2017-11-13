В Саранске обрушилась часть строящегося дома

Саранск, , 15:29 — REGNUM В Саранске на улице Фурманова обрушилась часть строящегося дома. По предварительной информации, «сложились» лестничные пролеты в одном из подъездов.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске обрушился целый подъезд многоэтажного жилого дома. Погибли семь человек.

Причиной обрушения стал взрыв газа в одной из квартир, расположенной на третьем этаже.

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По версии следствия, взрыв устроил один из жильцов этой квартиры. На это его заставили пойти «голоса в голове». В настоящее время мужчина задержан