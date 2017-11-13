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В Саранске произошло частичное обрушение новостройки

Происшествия

Обрушились лестничные пролеты в строящемся здании по улице Фурманова

Саранск, 13 ноября 2017, 15:27 — REGNUM  В Саранске на улице Фурманова частичное обрушение строящегося здания привело к гибели нескольких человек, сообщает 13 ноября Life.

По предварительным данным, обрушился лестничный пролет с шестого этажа до первого. Погибли два человека, под завалами могут находиться еще трое рабочих.

На месте происшествия работают экстренные службы. В ГУ МЧС республики подтвердили факт обрушения.

По данным регионального главка МЧС РФ, удалось спасти двух человек и еще трое остаются под завалами.

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Происшествия на стройках

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