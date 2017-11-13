В Саранске произошло частичное обрушение новостройки

Саранск, 13 ноября 2017, 15:27 — REGNUM В Саранске на улице Фурманова частичное обрушение строящегося здания привело к гибели нескольких человек, сообщает 13 ноября Life.
По предварительным данным, обрушился лестничный пролет с шестого этажа до первого. Погибли два человека, под завалами могут находиться еще трое рабочих.
На месте происшествия работают экстренные службы. В ГУ МЧС республики подтвердили факт обрушения.
По данным регионального главка МЧС РФ, удалось спасти двух человек и еще трое остаются под завалами.
Читайте также: Угроза обрушения: в Прикамье экстренно расселяют новостройки