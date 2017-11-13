Выходцы из Чечни устроили стрельбу на свадьбе в Австрии

Вена, , 15:18 — REGNUM В Австрии уроженцы Чечни открыли стрельбу в центре города. Инцидент произошел во время движения свадебного кортежа в Вене. Выстрелы из пистолета раздались из окна одной их автомашин, которые двигались в колонне в сторону Корнойбурга, передают Вести.RU.

Испуганные стрельбой местные жители вызвали полицию. Свадебная процессия была остановлена у съезда с автобана. Сотрудники полиции установили, что виновником нарушения спокойствия стал 22-летний жених, который, как он сам признался, не смог сдерживать свою радость от события и стал палить из газового пистолета.

После того, как всех участников мероприятия, среди которых были гости из Чечни, обыскали, пистолет изъяли, а жениху объявили запрет на ношение оружия, свадебный кортеж продолжил движение.

Стоит отметить, что стрельба во время движения свадебных кортежей жителей Кавказа не раз становилась предметом осуждения в обществе и разборок в полиции и в российских регионах. Так, в 2016 году за стрельбу из травматического пистолета из автомобиля «Порше-Кайен» в Москве был уволен старший помощник прокурора Шалинского района Чечни Магомед Г. Весной 2017 года за стрельбу на свадьбе лишился должности сотрудник счетной палаты Карачаево-Черкесии Радмир Г. От избытка чувств он выстрелил в воздух из автомата Калашникова более 15 раз.

Читайте также: Гость свадьбы в Карачаево-Черкесии настрелял себе на уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году один из гостей, выстреливший на свадьбе в Чечне, нанес смертельное ранение Мадине Т. и тяжкие телесные повреждения её несовершеннолетней дочери. В 2006 году в Ленинском районе Грозного от выстрела во время свадьбы во дворе многоэтажного дома погибла 12-летняя девочка, наблюдавшая за мероприятием с балкона.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров еще в 2012 году запретил стрельбу на свадьбах. Как рассказал сам чеченский лидер, эта традиция уже изжила себя.

«В старые времена стреляли, чтобы подать сигнал, что везут невесту, а теперь это можно сделать по мобильнику, послать СМС», — заявил чеченский лидер. Тем не менее с тех пор неоднократно появлялись сообщения о нарушении его запрета на стрельбу, причем не только в самой республике, но и за ее пределами.

Читайте также: Трех чеченских полицейских уволили за стрельбу на свадьбе

В Чечне осудили полицейского за убийство на свадьбе