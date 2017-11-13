В Ставрополе суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

Ставрополь, , 15:03 — REGNUM В Ставрополе перед судом предстанут семь человек, подозреваемые в совершении незаконной банковской деятельности, незаконном обороте денег и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом сообщили 13 ноября в пресс — службе Следственного комитета России.

Следствием установлено, что с января 2008 по сентябрь 2011 года в Ставрополе участники преступной группы открыли 22 ООО, зарегистрированных на подставных лиц, с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

В результате своей деятельности подозреваемые привлекли более 10 млрд рублей безналичными средствами и извлекли доход в 130 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2011 году и расследовалось в течение четырех лет следственной частью ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). В 2015 году был арестован следователь МВД, в производстве которого находилось уголовное дело.

Следователь получил взятку в размере 1,1 млн рублей от представителей организованной преступной группы, которая проходит по делу, с целью снятия ареста на собственность фигуранта дела. После ареста сотрудника МВД расследование дела поручено ГСУ по СКФО.

Приговором суда следователю назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, штраф в размере 11 млн рублей и лишение права занимать определённые должности в течение трех лет.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд.