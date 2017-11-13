ВСУ 52 раза обстреливали позиции войск ДНР и ЛНР

Донецк, , 15:01 — REGNUM За прошедшие сутки, 12 ноября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 10 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 42 раза, сообщают 13 ноября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 10 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Сокольники, Логвиново, Калиновка, Молодежное, Станица Луганская.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, зенитные ЗУ-23−2, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 42 раза. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

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От обстрелов украинской артиллерией пострадал Докучаевск, часть города была лишена электроэнергии.

Штаб «АТО» зафиксировал 33 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Луганского.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Марьинки, шахты Бутовка, Катериновки, Валуйска.

Напомним, по словам президента Украины Петра Порошенко, в Донбассе 70% боевых задач ВСУ выполняет артиллерия. При этом Порошенко посетовал, что если бы не современные системы противовоздушной обороны у ополченцев, то Киев смог бы применить фронтовую авиацию для нанесения ударов по войскам республик.

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