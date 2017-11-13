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Число жертв землетрясения в Иране продолжает расти

Происшествия

Магнитуда землетрясения, произошедшего в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах, составила 7,3 балла по шкале Рихтера

Керманшах, Иран, 13 ноября 2017, 14:59 — REGNUM  Жертвами землетрясения, произошедшего недалеко от иранского города Керманшах, стало 348 человек, сообщает 13 ноября сайт mehrnews.com.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр информирует, что магнитуда землетрясения, произошедшего 12 ноября в районе ирано-иракской границы, в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах, составила 7,3 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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Больше всего жертв находится в городе Сарполь-э-Захаб. Местные больницы переполнены, в спасении пострадавших принимают участие в том числе и военные. Вертолетчики Ирана доставляют раненых даже в столицу, Тегеран.

Напомним, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к югу от иракского города Халабджа и залегал на глубине 10 км.

Лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи сразу после землетрясения опубликовал сообщение, призывающее всех должностных лиц «поспешить на помощь пострадавшим».

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Землетрясения
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