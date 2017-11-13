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Выявлены причины массовой гибели байкальских нерп

Происшествия

В 11 пробах был выявлен антиген энерита и в трех пробах – антиген парвовирусного гепатита

Иркутск, 13 ноября 2017, 14:44 — REGNUM  Западно-Байкальская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту массовой гибели байкальской нерпы на юге озера и не обнаружила негативного антропогенного воздействия на животных, сообщили 13 ноября в пресс-службе ведомства.

Для выявления причин гибели нерп ветеринары отобрали 15 проб у 14 тушь животных. В 11 пробах был выявлен антиген энерита и в трех пробах — антиген парвовирусного гепатита.

В ходе проверки не выявлено загрязнения воды в районе массовой гибели животных. Также токсины не были выявлены в тушах самих животных.

При вскрытии туш не было выявлено патологических изменений и признаков незаконной добычи животных.

В тушах животных вирус чумы не обнаружен. Специалисты проводят исследования по выявлению других вирусных болезней.

Напомним, в конце октября на юге побережья Байкала в Иркутской области и Бурятии была обнаружена 141 мертвая нерпа. В пробах воды, взятых специалистами Росприроднадзора, не обнаружено загрязняющих веществ, превышающих допустимую норму.

Байкальская нерпа — это один из трех видов пресноводных тюленей. Их популяция составляет примерно 130 тыс. особей.

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Массовая гибель диких животных
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