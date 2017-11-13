В Хабаровске собаки напали на годовалого ребенка

Хабаровск, , 12:22 — REGNUM В Хабаровске собаки породы хаски покусали годовалого мальчика, ребенок госпитализирован, сообщает 13 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 10 ноября. Женщина с двумя маленькими детьми пришла в гости к подруге, которая содержит двух собак породы хаски.

«Женщины на некоторое время покинули квартиру, а когда вернулись, то обнаружили у годовалого мальчика телесные повреждения, которые могли причинить собаки», — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Врачи оценивают его травмы как серьезные.

По факту произошедшего следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Напомним, в конце октября в Иваново стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика. Его спас прохожий, который смог отогнать животных. В результате ребенок с многочисленными ранами был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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