Число жертв землетрясения в Иране возросло до 328

Тегеран, , 12:17 — REGNUM Жертвами мощного землетрясения, произошедшего 12 ноября на границе Ирана с Ираком, стали более 300 человек. Об этом передает в понедельник, 13 ноября, телеканал Press TV.

«Число погибших в результате землетрясения в Иране увеличилось до 328 человек», — говорится в сообщении.

Ранее говорилось о 211 жертвах и более чем 2 тыс. пострадавших. Данных о гражданах РФ, пострадавших при землетрясении в Иране, пока нет.

По предварительным данным, основной удар пришелся на провинции Илам и Керманшах. Именно там зафиксированы наибольшие разрушения зданий и жертвы среди населения.

Кроме того, из-за землетрясения в западных районах страны около 70 тыс. человек нуждаются во временном жилье.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Сотрудники специальных служб продолжают разбирать завалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение силой 7,2 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к югу от иракского города Халабджа и залегал на глубине 10 км.

Лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи сразу после землетрясения опубликовал сообщение, призывающее всех должностных лиц «поспешить на помощь пострадавшим».

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