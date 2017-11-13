Власти Ирака и Коста-Рики подсчитывают число погибших от землетрясений

Багдад, , 11:35 — REGNUM Вместе с разрушительным землетрясением на границе Ирака и Ирана, подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы в Коста-Рике. При этом в Ираке погибли, по меньшей мере, семь человек, а в Коста-Рике — трое, передает 12 ноября телеканал Teletica со ссылкой на представителя сил общественной безопасности.

По данным службы, тела двух жертв землетрясения были обнаружены в городе Жако, расположенном на побережье Тихого океана. Ещё один мужчина погиб в кантоне Васкес-де-Коронадо.

Другое мощное землетрясение на иракско-иранской границе унесло жизни, по меньшей мере, 218 человек — подземные толчки привели к гибели 211 человек в Иране и 7 человек в Ираке.

Телеканал Rudaw сообщил, что в Ираке свыше 300 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Местные власти продолжают подсчитывать число погибших от землетрясения.

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12 ноября в 21:18 по местному времени на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение силой 7,2 балла. Его эпицентр располагался в находился в 32 километрах к югу от иракского города Халабджа и залегал на глубине 10 километров.

Самые крупные потери среди населения произошли в иранской провинции Керманшах, в городе Сарпол-и Захаб. Власти Ирана объявили трехдневный траур.

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