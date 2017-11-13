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В Москве микроавтобус с детьми столкнулся с машиной скорой помощи

Происшествия

Все обстоятельства случившегося выясняются

Москва, 13 ноября 2017, 11:25 — REGNUM  На западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного микроавтобуса и машины скорой помощи, два человека пострадали. Об этом 13 ноября сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что утром 13 ноября на Малой Филевской улице в районе дома 28/1 столкнулись микроавтобус Mercedes и Ford, после чего Ford продолжил движение и наехал на столб.

По предварительным данным, в результате происшествия травмы получили водитель и пассажир микроавтобуса Ford. Находившиеся в салоне дети не пострадали.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники патрульно-постовой службы, все обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее в Ярославской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и экскурсионного автобуса, в салоне которого находились 43 человека, включая 38 детей.

В результате происшествия водитель автобуса и 16 школьников были госпитализированы. Позже водитель автобуса от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: После ДТП в Ярославской области возбуждено второе уголовное дело

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Дорожно-транспортные происшествия
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