В магазинах Хабаровска не принимают новые купюры 200 и 2000 рублей

Хабаровск, , 11:07 — REGNUM В Хабаровске продавцы магазинов, опасаясь подделок, отказываются принимать новые купюры 200 и 2000 рублей. Есть сложности и с загрузкой новых банкнот в терминалы кредитных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Продавцы в Хабаровске отказываются принимать при расчетах новые купюры 2000 и 200 рублей. Встревоженные горожане обращаются в представительство «Банка России», там их успокаивают: купюры настоящие. Однако во многих торговых сетях принимать их отказываются вновь. Люди жалуются в местные СМИ.

«Уже в нескольких торговых точках продавцы категорически отказались принимать такие купюры. Везде в новостях читала, что в Хабаровский край поступили новые деньги, что ими можно расплачиваться. Но вот уже в нескольких овощных киосках, в нескольких овощных магазинах продавцы мне отказали: одни сказали, что деньги фальшивые, другие вообще заявили, что это не российская валюта», — пожаловалась хабаровчанка Виктория в редакцию ИА ДВ-новости.

В хабаровском отделении ЦБ РФ подчеркнули, что действия продавцов никак нельзя назвать законными.

«Эти банкноты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Они обязательны к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей без каких — либо ограничений», — отметили в хабаровском отделении ЦБ РФ.

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Однако банкиры признают, что существуют в данный момент сложности с внесением новых дензнаков в терминалы кредитных организаций.

Как отметили в представительстве ЦБ РФ, необходимо сначала оптимизировать всю технику под новые банкноты. Эту задачу кредитным организациям поручено выполнить до конца 2017 года. После этого купюры войдут в массовое обращение.

Как сообщало ИА REGNUM, новые денежные купюры РФ номиналом в 200 и 2000 рублей вызвали много шума и споров. Эксперты категорически раскритиковали дизайн новых денег, назвав их похожими на фантики от конфет. Жители Сахалина возмутились тому, что на новых банкнотах 2000 рублей их остров стал полуостровом. Госзнак отверг эти претензии, заявив, что из-за масштаба линии просто сливаются.

В регионах России, на специализированных сайтах нумизматов, а также просто на интернет-форумах новые купюры предлагают купить. За банкноту в 200 рублей с изображением Крыма, просят, например, до 600 рублей.