Вынужденная посадка самолета в Казани: госпитализирована женщина

Казань, , 09:58 — REGNUM Самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Сибирь», совершавший перелет из Улан-Удэ в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани, 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Причиной вынужденной посадки, по информации пресс-службы ведомства, явилось плохое самочувствие одной из пассажирок рейса. Экипаж принял решение посадить самолет из-за ухудшения состояния здоровья 28-летней женщины.

По приземлению ее осмотрели врачи скорой помощи, затем было принято решение о госпитализации заболевшей в республиканскую клиническую больницу.

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Инцидент произошел 12 ноября, в 22.37 вечера. Уже в полночь остальные пассажиры вылетели в Москву.

Напомним, утром 7 ноября 2017 года самолёт Ан-2 с двумя пилотами на борту разбился у Экимчана (Амурская область). В МЧС предположили, что судно не смогло набрать нужную высоту, совершило жёсткую посадку и загорелось, один из членов экипажа погиб. Расследуется уголовное дело.