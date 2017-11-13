В Ленобласти приезжий убил троих местных жителей, которые его наняли

Всеволожск, Ленинградская область, , 09:53 — REGNUM Тройное убийство совершено в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области. В преступлении подозревается выходец из Средней Азии, которого наняли для выполнения ремонтных работ. Предполагаемого преступника разыскивает полиция.

Как сообщили 13 ноября в Следственном управлении СКР по Ленобласти, в ночь на 13 ноября в колодце на участке частного дома в Токсово были обнаружены тела 53-летнего мужчины, а также двух женщин, в возрасте 54 и 81 года, с признаками насильственной смерти.

«По предварительным данным, убийство совершил 26-летний мужчина, нанятый погибшими для помощи в ремонте по дому. После совершения преступления подозреваемый скрылся», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание за это преступление — пожизненное заключение.

На месте убийства изъят ряд улик, назначены необходимые экспертизы, а также организованы оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемого.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», в тройном убийстве подозревается 26-летний гражданин Узбекистана, который был нанят для выполнения ремонтных работ. А его жертвами стали супруги и престарелая мать одного из них.

«Мотив преступления пока неясен: из дома ничего не пропало. Возможно, убийству предшествовал конфликт», — отмечает источник.