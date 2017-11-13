Жертвами землетрясения в Иране стали более 210 человек

Тегеран, , 09:16 — REGNUM Число погибших из-за землетрясения в Иране увеличилось до 211 человек, передает 13 ноября иранский телеканал Press TV.

Сообщается, что почти все погибшие находятся в Иране. Ранее сообщалось о 164 погибших.

Напомним, землетрясение силой 7,2 балла произошло 12 ноября в 21:18 по местному времени на границе Ирана и Ирака. Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к югу от иракского города Халабджа и залегал на глубине 10 километров.

Наибольшие потери среди населения произошли в городе Сарпол-и Захаб, расположенном в иранской провинции Керманшах. В городской службе медицинской помощи сообщили, что зарегистрированное количество погибших составляет 207 человек.

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Лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи сразу после землетрясения опубликовал сообщение, призывающее всех должностных лиц «поспешить на помощь пострадавшим». Он указал, что возможности государства должны быть использованы быстро, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение числа погибших.

Хаменеи призвал вооруженные силы Ирана помочь в разборе завалов и передаче пострадавших в медицинские центры.

Президент Ирана Хасан Рухани вечером 12 ноября после разговора по телефону с министром внутренних дел Ирана Абдольрезой Рахмани-Фазли выступил с сообщением и отдал распоряжения для ускорения операций по спасению населения.

В провинции Керманшах объявлен трехдневный траур.

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