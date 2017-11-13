Российский моряк убит на судне в Японии

Тояма, Япония, , 08:39 — REGNUM Подозреваемый в убийстве российского моряка задержан в Японии, сообщил 13 ноября вице-консул генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов.

«Мы оказываем содействие и поддержку как членам экипажа судна, так и родственникам погибшего в скорейшем возвращении тела», — сообщает «Россия 24».

Также Иванов сообщил, что в убийстве подозревается сослуживец погибшего второго помощника капитана, 37-летний Георгий Панатюк, в настоящее время свою вину в преступлении отрицающий.

Отмечается, что правоохранители Японии намерены удерживать подозреваемого в убийстве гражданина России на протяжении 30 суток. Панатюку при предъявлении обвинения японской стороной сразу будет предоставлен адвокат.

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Напомним, по сообщениям японских СМИ, преступление произошло на судне, ожидавшем выхода из японского порта Имидзу префектуры Тояма в российский Владивосток с грузом подержанных японских автомобилей.

По информации российского вице-консула, предполагаемый убийца занимался погрузкой автомашин на корабль, а накануне трагедии распивал горячительные напитки вместе с погибшим впоследствии вторым помощником, тело которого со следами насильственной смерти обнаружили затем в его собственной каюте.