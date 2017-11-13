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Землетрясение в Иране: число жертв превысило 140 человек

Происшествия

Количество погибших может возрасти

Землетрясение в Иране: число жертв превысило 140 человек
Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Тегеран, 13 ноября 2017, 07:31 — REGNUM  Число жертв землетрясения в Иране возросло до 141 человека, более 860 получили ранения, сообщает 13 ноября Press TV.

Отмечается, что в настоящее время продолжается разбор завалов, при этом количество погибших может возрасти.

Напомним, вечером 12 ноября подземный толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован в районе ирано-иракской границы, очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 212 км к северо-востоку от Багдада (Ирак) в провинции Керманшах.

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Как сообщает агентство IRNA, центральные районы Ирана остались без электричества, большое количество зданий оказались разрушены или повреждены.

Кроме того, землетрясение привело к повреждению плотины на притоке реки Тигр в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. Подземные толки вызвали обвал в горах.

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Президент Ирана Хасан Рухани приказал обеспечить всем необходимым население пострадавших районов.

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Землетрясения

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