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В детском зоопарке Берлина задержали беженца-зоофила

Происшествия

Мигранту инкриминируют жестокое обращение с животными и нарушение общественного порядка

Берлин, 13 ноября 2017, 03:33 — REGNUM  Беженец из Сирии совершил половой акт с пони в парке Гёртцлигер в Берлине. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел 3 ноября на глазах посетителей детского контактного зоопарка. Очевидцы сняли происходящее на видео и обратились к владельцам парка.

23-летний мужчина был задержан и помещен под домашний арест. Также ему запрещено впредь посещать контактный зоопарк, где помимо пони живут ослы, овцы, козы и цыплята, с которыми могут поиграть дети.

Мигранту инкриминируют жестокое обращение с животными и нарушение общественного порядка. Его могут приговорить к денежном штрафу или лишению свободы на срок до трех лет.

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