В детском зоопарке Берлина задержали беженца-зоофила

Берлин, , 03:33 — REGNUM Беженец из Сирии совершил половой акт с пони в парке Гёртцлигер в Берлине. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел 3 ноября на глазах посетителей детского контактного зоопарка. Очевидцы сняли происходящее на видео и обратились к владельцам парка.

23-летний мужчина был задержан и помещен под домашний арест. Также ему запрещено впредь посещать контактный зоопарк, где помимо пони живут ослы, овцы, козы и цыплята, с которыми могут поиграть дети.

Мигранту инкриминируют жестокое обращение с животными и нарушение общественного порядка. Его могут приговорить к денежном штрафу или лишению свободы на срок до трех лет.

Читайте также: У зоотехника, ставшего жертвой тигра, диагностированы серьезные повреждения