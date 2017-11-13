Землетрясение в Ираке унесло жизни более 60 человек

Тегеран, , 02:11 — REGNUM По меньшей мере 61 человек погиб в результате землетрясения в Иране. Число пострадавших — не менее 300 человек, передает 13 ноября Associated Press.

Число жертв и раненых уточняется. Эпицентр подземного толчка находился в граничащей с Ираком провинции Керманшах, этот регион пострадал сильнее всего.

По данным агентства IRNA, населенные пункты в западных и центральных районах Ирана остались без электроснабжения, мобильная связь работает с перебоями. Большое число зданий оказались разрушены или повреждены.

Министерство внутренних дел Исламской Республики получило приказ главы государства Хасана Роухани обеспечить всем необходимым население пострадавших районов. Пресс-служба министерства также сообщает о заседании кризисной группы, на котором обсуждаются вопрос устранения последствий землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, подземный толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован в районе ирано-иракской границы вечером 12 ноября. Очаг землетрясения находился на глубине более 10 км на расстоянии 212 км к северо-востоку от столицы страны Багдада.

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