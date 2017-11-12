В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жильцов многоквартирного дома

Москва, , 22:57 — REGNUM Около 60 человек эвакуировали из жилого многоквартирного дома на юге Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, на Симферопольском бульваре.

«Поступила информация об угрозе взрыва в одном из подъездов д. 29, корп. 1 по Симферопольскому бульвару, — говорится в сообщении. — На место прибыли оперативные службы, из подъезда проведена эвакуация жильцов около 60 человек».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 сентября 2017 г. в России отмечена волна телефонного терроризма, которая продолжается до сих пор. В общей сложности из-за ложных сообщений были эвакуированы более 2 тыс. зданий в 180 городах страны.

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