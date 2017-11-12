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На ирано-иракской границе произошло сильное землетрясение

Происшествия

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается

Тегеран, 12 ноября 2017, 22:38 — REGNUM  На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает в воскресенье, 12 ноября, пресс-служба Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 212 км к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения находился на глубине более 10 км.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в центральной части Ирана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. Подземные точки были зафиксированы на глубине 10 км в провинции Йезд.

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Землетрясения

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