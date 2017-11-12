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СМИ: Боевики ИГ* вновь захватили Абу-Кемаль в Сирии

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Абу-Кемаль, Сирия, 12 ноября 2017, 22:21 — REGNUM  Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернули контроль над сирийским городом Абу-Кемаль. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

«Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над стратегическим пограничным городом Абу-Кемаль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что город был оставлен сирийской армией после атаки превосходящих сил боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний оплот террористов в сирийском городе Абу-Камаль пал в результате совместных действий сирийской армии и Воздушно-космических сил (ВКС) России 10 ноября. Об освобождении Абу-Камаля министру обороны Сергей Шойгу доложил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин посредством видео-конференц-связи в начале мероприятия.

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Война в Сирии

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