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В Ираке упал военный вертолет, есть жертвы

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 12 ноября, в районе Шорджа провинции Васит

Багдад, 12 ноября 2017, 16:53 — REGNUM  В Ираке потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщил агентству «Анадолу» лейтенант иракской армии Хаким аль-Асади.

ЧП произошло в воскресенье, 12 ноября, в районе Шорджа провинции Васит. По последним данным, в результате происшествия погибли 7 человек, находившиеся на борту воздушного судна.

Аль-Асади уточнил, что вертолет, выполнявший учебную миссию в 180 км к югу от Багдада, упал по техническим причинам.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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Авиапроисшествия

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