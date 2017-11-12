В Ираке упал военный вертолет, есть жертвы

Багдад, , 16:53 — REGNUM В Ираке потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщил агентству «Анадолу» лейтенант иракской армии Хаким аль-Асади.

ЧП произошло в воскресенье, 12 ноября, в районе Шорджа провинции Васит. По последним данным, в результате происшествия погибли 7 человек, находившиеся на борту воздушного судна.

Аль-Асади уточнил, что вертолет, выполнявший учебную миссию в 180 км к югу от Багдада, упал по техническим причинам.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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