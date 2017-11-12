Воскресенье, 12 Ноября 2017 года
17:32:39 МСК

Вертолет совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 12 ноября, вблизи вахтового поселка Варандей

Вертолет совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
Lucky Fighter
Eurocopter AS-350 Авиакомпании Ютэйр

Нарьян-Мар, 12 ноября 2017, 16:14 — REGNUM  В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS-350, принадлежащий авиакомпании UTair. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло в воскресенье, 12 ноября, вблизи вахтового поселка Варандей.

«Вертолет жестко приземлился в 1,5 км от месторождения имени Р. Требса, — сказал источник. — На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира».

По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Читайте также: В Коми потеряна связь с вертолетом Ми-8, совершавшим аварийную посадку

А также: В Амурской области разбился Ан-2, один человек погиб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить