Вертолет совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Нарьян-Мар, , 16:14 — REGNUM В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS-350, принадлежащий авиакомпании UTair. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло в воскресенье, 12 ноября, вблизи вахтового поселка Варандей.

«Вертолет жестко приземлился в 1,5 км от месторождения имени Р. Требса, — сказал источник. — На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира».

По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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