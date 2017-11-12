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Российский военнослужащий утонул в Казахстане

Происшествия

Ещё один российский военный числится пропавшим без вести

Караганда, Казахстан, 12 ноября 2017, 15:48 — REGNUM  В Карагандинской области Казахстана утонул военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям администрации Карагандинской области.

Сообщается, что двое военнослужащих российской армии, приписанных к воинской части, расположенной в Приозерске Карагандинской области Казахстана, отправились на рыбалку, на водоём, расположенный в 150 км от места дислокации части.

В ночь на 12 ноября один из военнослужащих утонул. Его тело было обнаружено местным населением в ходе спасательных работ. Второй военный числится пропавшим без вести. Его ищут.

Речь идет о д. вух военнослужащих 1981 года рождения и 1985 года рождения. Поисково-спастельная операция была начатат после того, как военнослужащие вовремя не вернулись с рыбалки.

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