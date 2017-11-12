Жильцов полуразрушенного дома в Ижевске начали пускать в уцелевшие квартиры

Ижевск, , 11:24 — REGNUM В Ижевске, жителей частично обрушившегося дома, расположенного по адресу: Удмуртская улица, 261, начли пускать в квартиры для оценки ущерба, нанесенного взрывом. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации Ижевска.

Сообщается, что первыми в свои квартиры стали пускать жителей первого подъезда поврежденного дома. Осмотр и оценка ущерба происходит в присутствии представителей администрации города, управляющей компании и сотрудников газовой службы.

Вскоре таким же образом будут осмотрены квартиры второго и третьего подъездов.

Известно, что в этих трех подъезда уже подано холодное и горячее водоснабжение, а также электроэнергия.

Коммунальщики продолжают восстанавливать тепловой контур в подвалах. Произведена проверка и опрессовка газового оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования Следственным комитетом России было установлено, что эпицентр взрыва находился в квартире №142, расположенной на третьем этаже. Основной версией случившегося считается взрыв бытового газа. Также было отмечено, что на месте ЧП не были обнаружены следы взрывчатки. Под следствие попал Александр Копытов, жилец той квартиры, в которой произошёл взрыв. Он частично признал свою вину. Мотивом взрыва стало, скорее всего, личная неприязнь к соседям. Предполагается, что Копытов может быть психически невменяемым человеком, но до конца это не установлено.