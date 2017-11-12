Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку

Одинцово, Московская область, , 02:41 — REGNUM Рядом с телом телеведущего Бориса Ноткина, найденного мертвым на даче в Подмосковье, лежала записка. В ней журналист уведомил о добровольном уходе из жизни, сообщает телеграм-канал Mash.

«Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений», — говорится в записке.

Отмечается, что некоторое время назад Ноткин узнал о том, что смертельно болен. Телеведущий поздно обратился к медикам, у него диагностировали рак в четвертой стадии.

В октябре Ноткин сообщил близким, что хочет приобрести ружье для самообороны. Он оформил лицензию на огнестрельное оружие и купил его. Ружье было найдено в его кабинете рядом с телом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября супруга Бориса Ноткина обнаружила 75-летнего телеведущего мертвым на даче в подмосковном Рождествено. Борис Ноткин являлся одним из руководителей телеканала «ТВ Центр», он вел передачу «Приглашает Борис Ноткин».

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