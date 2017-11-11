Стрельба в центре Москвы: За рулем каршерингового Mercedes был подросток

Москва, , 23:46 — REGNUM За рулем Mercedes, из которого велась стрельба в центре Москвы, был 17-летний подросток, сообщили 11 ноября в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Отмечается, что в салоне автомобиля вместе с подростком были еще трое несовершеннолетних — 2001−2002 гг. рождения. Всего в транспортном средстве нашли АКС-74У и три пневматических пистолета.

В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что задержаны четыре человека, находившихся в Mercedes, из которого накануне открыли стрельбу.

Напомним, что неизвестные из автомобиля Mercedes произвели несколько выстрелов 10 ноября на ул. 1812 года, после чего скрылись. Для задержания автомобиля был объявлен план «Перехват».

Mercedes был остановлен около гостиницы «Украина».В YouDrive сообщили РБК, что данный автомобиль принадлежит каршеринговому сервису.

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