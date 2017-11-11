Региональное правительство просит ярославцев не поддаваться панике

Ярославль, , 22:31 — REGNUM В правительстве Ярославской области сообщают, что информация о заложенных взрывных устройствах в местах массового пребывания граждан не подтвердилась, приводит официальные данные корреспондент ИА REGNUM.

«11 ноября предположительно из-за рубежа поступило 21 ложное анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах в Ярославле. Все объекты с массовым пребыванием людей. Проведена эвакуация людей из торговых центров, гостиниц, кафе и одного частного многоквартирного дома» — такая информация размещена на официальном портале региональных органов власти.

Напомним, в списке «заминированных» объектов — ТРЦ «Аура», Ринг Премьер Отель, ТРК «Альтаир», гостиница «SK ROYL» и другие объекты.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

Как сообщают в правительстве Ярославской области, уже проверено более половины объектов.

«Очевидной целью организаторов является распространение среди населения панических настроений и дезорганизация процессов управления городом и указанными объектами. Жителям Ярославской области не стоит поддаваться панике и соблюдать бдительность» — отмечают там.

Напомним, в экстренные службы крупных российских городов сообщения о минировании социальных и административных объектов поступали в сентябре 2017 года. Тогда никаких взрывоопасных предметов в зонах риска обнаружено не было.