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В Ярославле в торговых центрах и кафе происходит эвакуация посетителей

Происшествия

В полицию поступили сообщения о минировании

Ярославль, 11 ноября 2017, 21:16 — REGNUM  Как сообщают пользователи социальных сетей, в настоящее время в Ярославле происходит массовая эвакуация посетителей ТЦ «Аура», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по данным заместителя мэра города Ярославля Алексея Торопова, в УМВД по Ярославской области поступила анонимная информация о заминировании пяти заведений: кафе «5-я Авеню» на ул. Большой Октябрьской, кафе «Я люблю тебя, жизнь» по ул. Нахимсона, кафе «Волга-Волга» на Волжской Набережной, «Ринг Премьер отеля» на ул. Свободы и ТЦ «Аура».

Как сообщают в канале Telegram «Неравнодушный Ярославль», происходит эвакуация и зрителей кинотеатра в ТЦ «РИО» на Московском проспекте.

Комментариев от полиции пока получить не удалось.

По последним данным, список вырос до 18 адресов.

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