Суббота, 11 Ноября 2017 года
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Четверо мужчин получили ранения в результате драки в Москве

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Москва, 11 ноября 2017, 19:34 — REGNUM  Трое уроженцев Средней Азии, которые подозреваются в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам, задержаны в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, драка произошла в пятницу, 10 ноября, в Булатниковском проезде в районе Бирюлево Западное.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых, — добавила Волк. — Ими оказались уроженцы одной из среднеазиатских республик в возрасте от 22 до 25 лет».

По факту драки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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