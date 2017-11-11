Застройщик ямальской гостиницы грозит судом автору статьи про Кобылкина

Салехард, , 18:06 — REGNUM Фонд «Ямал», учрежденный департаментом по инновации и науке администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, и администрация гостиничного комплекса «Ямальский» намерены подать в суд на журналиста Ирека Муртазина. Напомним, согласно статье Муртазина, опубликованной 9 ноября в «Новой газете», фонд «Ямал» якобы за счет бюджета оплатил ремонт в номере гостиничного комплекса, расположенного неподалеку от Салехарда. Муртазин пишет, что ремонт обошелся в 18 млн руб., из которых более 8 миллионов потрачено на установку итальянской сантехники, а именно «эксклюзивного унитаза, изготовленного по спецзаказу», единственными пользователями которого являются члены семьи губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Информация о закупке унитаза «не соответствует действительности», заявила пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова. «Автор, который имеет судимость за клевету, — подчеркнула она, продолжает отрабатывать серию явно заказных материалов, против главы региона и намеренно перевирает любую информацию». «Губернатор в гостиничном комплексе не проживает», — подчеркнула Хлопунова.

Согласно открытой информации из сети в интернет, гостиничный комплекс «Ямальский» используется для размещения постояльцев, в нем около 28 номеров на 37 мест, предоставляются услуги проведения мероприятий.

Как напоминают РИА «Новости», Ирека Муртазина несколько лет назад приговорили к тюремному сроку за клевету и возбуждение ненависти или вражды после публикации в блоге ложной информации о смерти возглавлявшего тогда Татарии Минтимера Шаймиева. В 2011 году он был условно-досрочно освобожден.