При взрыве газа в Дагестане пострадали 4 человека

Махачкала, 11 ноября 2017, 17:56 — REGNUM В Дагестане в частном одноэтажном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе минздрава республики.
ЧП произошло в субботу, 11 ноября, в селе Шаласи Каякентского района.
«Пострадали 4 человека, — говорит источник. — Среди них годовалый ребенок. Семью их трех человек (…) везут на каретах «скорой помощи» в Махачкалу, в Республиканскую клиническую больницу. Еще один мужчина — сосед — тоже пострадал».
Отмечается, что в устранении последствий ЧП участвовали 30 человек и 9 единиц техники.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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