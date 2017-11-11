Топ-менеджер «дочки» Газпрома умер после травмы в Петербурге, идет проверка

Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Заместитель гендиректора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг» Сергей Филь скоропостижно скончался в Петербурге 10 ноября в результате болезни, вызванной несчастным случаем. Об этом сообщила 11 ноября пресс-служба компании, являющейся 100%-ной «дочкой» Газпрома. Следственный комитет РФ проверяет обстоятельства, приведшие к трагическому финалу.

ООО «Газпром энергохолдинг» — холдинговая вертикально интегрированная компания, управляет генерирующими компаниями Группы «Газпром».

Сергей Филь родился 24 октября 1980 года в Хабаровске. После получения высшего юридического образования работал в сфере электроэнергетики. В 2008 году перешел на работу в «ОГК-2», а в 2009 году — в «Газпром энергохолдинг».

«Сергей Сергеевич (Филь) внес большой вклад в становление и развитие ООО «Газпром энергохолдинг» и компаний группы. Он заслужил уважение коллег за высокий профессионализм и преданность делу, открытость и доброжелательность», — говорится в сообщении пресс-службы, добавившей, что смерть топ-менеджера является большой потерей для компании.

Как проинформировали 11 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, этим ведомством проводится доследственная проверка по факту наступления смерти мужчины в одном из медицинских учреждений города.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти умершего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным петербургских СМИ, Сергей Филь был госпитализирован в 122-ю медсанчасть Санкт-Петербурга 20 сентября 2017 года с ушибом и отеком головного мозга, черепно-мозговой травмой. Затем Филь был перевезен в Нейрохирургический институт имени проф. А.Л. Поленова, где и скончался 10 ноября.

Полиция Центрального района Санкт-Петербурга ранее отказала в возбуждении уголовного дела по обстоятельствам травмирования менеджера, не найдя в них криминала, сообщают СМИ. Как уже говорилось, сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет.

Накануне стало известно о криминальном инциденте, в котором тяжело пострадал начальник отдела проектного управления ПАО «Газпром». Он был жестоко избит неизвестными преступниками у своего дома в Приморском районе Санкт-Петербурга. Менеджера госпитализировали в больницу с множественными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Напомним, в июле 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что больше 90 процентов администрации компании уже переехало в Петербург.

Читайте ранее в этом сюжете: Менеджера «Газпрома» зверски избили в Петербурге