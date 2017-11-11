По факту крупной коммунальной аварии в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Москва, , 13:31 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение следственному управлению СК РФ по Бурятии возбудить уголовное дело по факту коммунальной аварии в Улан-Удэ. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, из-за крупной аварии в Улан-Удэ почти 100 тысяч жителей города остались без водоснабжения. 9 ноября произошло разрушение канализационного коллектора в Улан-Удэ. Под ограничение водоснабжения попали 475 многоквартирных и 810 частных домов с общим количеством населения около 100 тысяч человек. Также без воды остались 44 социальных объекта: детские сады, школы, медучреждения.

Власти приступили к срочному восстановлению разрушенного коллектора. 10 ноября были завершены земляные работы по прокладке траншей для коллектора. Велись работы по заливке оснований канализационных колодцев.

Коммунальщики обещают, что до конца дня 11 ноября нормальное водоснабжение города будет восстановлено.

Тем не менее, следственные органы провели доследственную проверку по факту этой крупной коммунальной аварии.

По результатам этой проверки Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководства МУП «Водоканал» по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин аварии. Расследование уголовного дела продолжается.

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