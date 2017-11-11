Суббота, 11 Ноября 2017 года
12:45:12 МСК

Трое пострадавших: финский колбасный завод потушен

Происшествия

По словам сотрудника пожарной службы Джуни Пуммилы, ответственного за работу на объекте, завод площадью около 6000 квадратных метров «практически разрушен»

Трое пострадавших: финский колбасный завод потушен
Иллюстрация: Mil.ru
Пожаротушение

Рантсила, Финляндия, 11 ноября 2017, 12:14 — REGNUM  Пожар, уничтоживший 6 тыс. квадратных метров цехов пищевого комбината в городе Рантсила на севере Финляндии, потушен, сообщает финское агентство Ilta Sanomat.

Читайте также: При пожаре на объекте СВР погибли три человека — СМИ

Экстренные службы констатировали полное выгорание и разрушение мясоперерабатывающего завода. По словам сотрудника пожарной службы Джуни Пуммилы, ответственного за работу на объекте, завод площадью около 6000 квадратных метров «практически разрушен».

В настоящее время ведется проливка небольших очагов возможного возгорания. Сообщается о трех пострадавших, получивших незначительные легкие ранения.

Читайте также: На магистральном нефтепроводе Бахрейна произошел взрыв

Из-за пожара в течение некоторого времени был закрыт въезд в населенный пункт, но, по данным Финского транспортного агентства, дорога снова открыта для движения.

Ранее ИА REGNUM писало о масштабном пожаре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Здесь огнем по всей площади были охвачены сразу два ангара. По данным МЧС РФ, жертв и пострадавших нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить