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Минобороны РФ: Никакой атаки на российский конвой в Сирии не было

Происшествия

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Минобороны РФ: Никакой атаки на российский конвой в Сирии не было
Иллюстрация: Syria.mil.ru
Официальный представитель минобороны

Джабла, Сирия, 11 ноября 2017, 10:12 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщения о том, что российский военный конвой в Сирийской Арабской Республике якобы напали террористы. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 11 ноября, официальный представитель российской авиабазы «Хмеймим».

"Никаких «нападений» на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — заявил официальный представитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что возле авиабазы «Хмеймим», где базируются российские Воздушно-космически силы (ВКС), террористами якобы был атакован российский военный конвой.

Утверждалось, что атака была произведена с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.

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Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов
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