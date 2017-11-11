На Балтике шторм снес берег у резиденции управделами президента РФ

Калининград, , 09:31 — REGNUM Шторм на Балтийском море в Калининградской области буквально снес берег вдоль променада государственного комплекса «Янтарь», находящегося в ведении Управления делами президента России.

«Зрелище удручающее. Огромные провалы земли за ограждением, коммуникации оголились, деревья и кусты вырваны с корнем, склоны сползли. Разрушена лестница, ведущая от променада к зданию гостиницы. Забор стал ржавым, покрытие деформировано, разбиты напором волн пластиковые шпунты, установленные летом на передней части променада, которые явно вопреки здравому смыслу были призваны сдержать напор водной стихии», — сообщила на своей странице в «Фейсбуке» главный редактор газеты «Новости Пионерского» Елена Бурова.

По предварительным данным, во время штормов морской прибой проник сквозь подпорную стенку променада и размыл берег. Такого сильного разрушения склона еще не было. Оползневые процессы продолжаются.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в январе 2016 года шторм уже повреждал инфраструктуру госкомплекса «Янтарь» в г. Пионерский Калининградской области.

Тогда из-за размыва склона также был разрушен лестничный марш.

Напомним, в госрезиденции, построенной в 2002 году, проходят встречи на правительственном уровне. В частности, в 2015 году здесь состоялись переговоры помощника президента Владислава Суркова с заместителем госсекретаря США Виктории Нуланд о судьбе «минских договорённостей». В августе 2017 года в резиденции «Янтарь» Владимир Путин проводил совещание по развитию транспорта в Северо-Западном федеральном округе.

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