Не справились с ураганом: Чиновники Пуэрто-Рико уходят в отставку

Сан-Хуан, , 03:39 — REGNUM Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил об отставке главы Агентства по чрезвычайным ситуациям Абнера Гомеса, передает Associated Press.

Работа по управлению агентством была передана секретарю общественной безопасности Гектору Пескера.

Днем ранее, 9 ноября, губернатор Росселло потребовал от всех членов своего кабинета написать прошения об отставке, которые он мог бы подписать в любой момент, — чтобы чиновники «полностью посвятили себя» восстановлению острова после урагана «Мария».

Напомним, 19 сентября ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария». Ураган разрушил тысячи домов и объектов инфраструктуры. Число жертв стихии на острове превысило 50 человек. Ущерб составляет десятки миллиардов долларов.

Бывший глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Пуэрто-Рико Абнер Гомес «отметился» тем, что в самый тяжелый период восстановительных работ на острове, через месяц после урагана, ушел в отпуск.

При этом, по свидетельству посетившего Пуэрто-Рико губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, даже через пять недель после урагана «Мария» 75% территории Пуэрто-Рико оставались без электричества, около 20% домовладений — без воды.

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