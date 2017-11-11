На магистральном нефтепроводе Бахрейна произошел взрыв

Манама, , 02:34 — REGNUM В Бахрейне, в непосредственной близости от столицы, произошел взрыв на магистральном нефтепроводе, передает Reuters.

По сообщению министерства внутренних дел Бахрейна, взрыв на нефтепроводе произошел вблизи деревни Бури в 15 километрах от Манамы.

В настоящий момент на нефтепроводе начался пожар, бригады пожарной службы и спасатели пытаются справиться с огнем.

По предварительным данным, в результате взрыва и пожара никто не пострадал. Причина взрыва пока неизвестна.

Сообщается, что инцидент может оказать серьезное влияние на поставки нефти из Бахрейна. Экспорт нефти по основному 55-километровому трубопроводу A-B из Бахрейна составляет 230 000 баррелей в сутки.

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