МИД России сообщил о завершении поисковой операции на Шпицбергене

Москва, , 02:07 — REGNUM Поисковая операция на месте крушения российского вертолёта Ми-8 близ Шпицбергена с участием российских и норвежских спасателей завершена. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Как отмечается, 10 ноября российские спасатели вернулись в Россию. «Дальнейший мониторинг района крушения будет проводиться с задействованием ресурсов, имеющихся у губернатора архипелага», — говорится в сообщении.

Ведомство также информирует, что Норвежскими властями, Межгосударственным авиационным комитетом и Следственным комитетом Россиии продолжается расследование произошедшего.

Найденный на борту поднятого вертолета речевой самописец был доставлен в Москву, в настоящее время проводится его дешифровка.

Напомним, вертолёт Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», направлявшийся 26 октября из посёлка Пирамида в населённый пункт Баренцбург на Шпицбергене, пропал с экранов радаров в нескольких километрах от пункта назначения. Спустя несколько дней обломки вертолёта были найдены в море неподалеку в двух километрах от мыса Хеер, на глубине около 200 метров.

На борту вертолёта находились восемь человек: трое петербургских учёных — сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа. До сегодняшнего дня удалось обнаружено тело лишь одного из погибших.

По факту произошедшего Следственный комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее наступление смерти более двух лиц».