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Полиция Франции: Толпу пешеходов в городе Бланьяк протаранил психопат

Происшествия

Арестованный мужчина 1989 года рождения имеет «психиатрические проблемы»

Тулуза, Франция, 11 ноября 2017, 01:42 — REGNUM  Человек, находившийся за рулем автомобиля, протаранившего толпу пешеходов во французском городе Бланьяк, имел проблемы с психикой, передает Associated Press.

Согласно заявлению полиции Франции, арестованный мужчина 1989 года рождения имеет «психиатрические проблемы».

Также полиция подтвердила, что в результате наезда автомобиля на толпу пострадали три человека — это китайские студенты колледжа Сент-Экзюпери в возрасте от 22 до 23 лет.

Двое из пострадавших доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни, третьему пострадавшему была оказана помощь на месте.

Напомним, 10 ноября на юге Франции в городе Бланьяк автомобиль протаранил толпу пешеходов. Инцидент произошел возле колледжа Сент-Экзюпери. Водитель автомобиля был задержан полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Франции автомобиль въехал в толпу пешеходов

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Дорожно-транспортные происшествия
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