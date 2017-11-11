МЧС завершило работы на месте обрушения жилого дома в Ижевске

Ижевск, , 00:24 — REGNUM Спасатели завершили разбор завалов на месте частичного обрушения многоэтажного жилого дома в Ижевске. Об этом 11 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

«По состоянию на 01:00 (0:00 мск) завалы разобраны. Вывезено 76 самосвалов со строительным мусором, 1200 тонн, что составило 100% от общего объема», — сообщили в ведомстве.

Глава республиканского управления МЧС Пётр Фомин чуть ранее также сообщил журналистам, что в ближайшее время планируется передача дома администрации города и управляющей компании.

Напомним, 9 ноября на улице Удмуртской в Ижевске произошло обрушение одного из подъездов жилого девятиэтажного дома. По последней информации, в результате произошедшего погибли семь человек

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Позднее в ходе расследования появилась версия об умышленном взрыве в одной из квартир по мотивам личной неприязни. Следователи задержали сына хозяйки квартиры, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. Возбуждено новое дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом».

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