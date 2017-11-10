Обрушение в Ижевске: число погибших выросло до семи человек

Ижевск, , 22:51 — REGNUM Число погибших при обрушении части девятиэтажного дома в Ижевске выросло до семи человек. По данным регионального управления МЧС, погибшей оказалась женщина.

Тело было найдено в ходе поисково-спасательной операции. Подробности в настоящее время неизвестны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября около 17 часов по местному времени в Ижевске произошло обрушение первого подъезда жилого девятиэтажного дома по улице Удмуртской. Основной версией произошедшего назвали взрыв бытового газа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В рамках расследования был задержан сын хозяйки одной из квартир обрушившегося дома. По итогам его допроса возбуждено новое уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

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